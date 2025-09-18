AKB48・田口愛佳さんの1st写真集のタイトルが『好きと言えたら』（撮影：藤原 宏(Pygmy Company)、9月25日発売、ワニブックス）に決定し、表紙3種が解禁されました。【写真】透き通るようなつるん陶器肌の田口愛佳さん田口さんは第16期生として13歳でAKB48に加入し、今年21歳を迎えました。抜群の歌唱力とMC力に定評があり、グループの中でも存在感を放っています。そんな彼女が初の写真集の舞台に選んだのは、かねてより訪れたい