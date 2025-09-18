私は夫と、小学5年生の息子（10歳）、小学1年生の娘（6歳）との4人暮らし。息子が小学校に入学して以来、学校から配布される大量のプリントの管理に悩まされてきました。冷蔵庫に貼って夫と情報共有していましたが、紙がどんどん上に重なって見落としが出てきてしまうのです。すると娘の入学する年度から新たに、学校の連絡が「紙のプリント」ではなく「アプリ通知」へと変わると知らされました。新しいツールで管理もラクになりそ