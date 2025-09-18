結婚をされたみなさん、新婚の頃はどのような毎日をおくっていましたか？喧嘩のない幸せな日々？それとも夫婦となり、初めての壁に頭を悩ませていた？さまざまな回答があることでしょう。今回の主人公は、結婚してまだ3か月の新婚さん。交際期間から大きな衝突もなく愛を育んできたようですが、夫婦のあいだにショックな出来事が起こってしまったようです。第7話甘い……？【編集部コメント】素直な性格のマコトさん……嘘