µå¾ìÃæ¤¬¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¯¸«¼é¤ë»Ïµå¼°À¾Éð¤Î¾®´ØÎµÌé¥Õ¥¡¡¼¥à´ÆÆÄ¤¬Ì¼¤È»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£ÉãÌ¼¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»Ñ¤Ëµå¾ìÃæ¤¬¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¯¸«¼é¤ê¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Îµð¿ÍÀï¤ÇÉã¿Æ¤Î¾®´Ø´ÆÆÄ¤È»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡¢Ì¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾®´ØÉñ¤Ï¡ÖÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç»Ïµå¼°¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿»Ïµå¼°¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ÏÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê ¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ï¾®´ØÎµÌé