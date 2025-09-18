¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë»×¤¨¤Æ¤­¤¿...¡×½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡×½êÂ°¤Î¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤¬X¤Ç?»õ¤Ê¤·¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û»õÌµ¤·¤ï¤«¤Ê!!»õ¤¬Ìµ¤¤¼«Ê¬¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë»×¤¨¤Æ¤­¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¸µµ¤¤Ë¡×¤È¡¢»õ¤¬·çÂ»¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£8Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿X¤Ç¤Ï¡ÖÁ°»õ¤¬3ËÜ¤âÈ´¤±¤¿¤êÀÞ¤ì¤¿¤ê¡£¤Ç¤â¿´¤ÏÈ´¤±¤Æ¤âÀÞ¤ì¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Ã!