?¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢?¤Ç¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¸µ¥·¥§¥¤¥×UP¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È·ëº§¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤Î53ºÐÇÐÍ¥¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖOn my way to Osaka¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä»Ñ¡¢¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¸½ºß¤Ï±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌîÂ¼Í´¿Í¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡×¡ÖÂçºå³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡×¤Ê