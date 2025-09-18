17ºÐ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹Ãæ¡ª¸µWWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÄ¹¤ò¾å²ó¤ë?°ïºà?¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈà¤Ï¤È¤Æ¤âÇØ¤Î¹â¤¤ÀÄÇ¯¤Ç¤¹¡£Èà¤òWWE¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÄ¹¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë1¿Í¤ÎÀÄÇ¯¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï?¥¤¥ó¥É¤ÎÂçµð¿Í?¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤Ä¿ÈÄ¹216¥»¥ó¥Á¤Î¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥«¥ê(53)¡£¥«¥ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥à¥¶¥Õ¥¡¥ë¥Ê¥¬¥ë½Ð¿È¤Î17ºÐ¡¢Ì¾Á°¤Ï¥«¥é¥ó¡¦¥·¥ó¤µ¤ó¡£¿ÈÄ¹¤Ï249cm¤Ç¤Þ¤À