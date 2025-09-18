芸能プロダクションの代表を務める男が、未成年の所属アイドルを相手にわいせつな行為を複数回行なったとして、警視庁少年育成課により児童福祉法違反の疑いで逮捕された。現在20歳の被害女性は「16歳のころからわいせつ行為を受けていた」と相談して発覚。容疑者宅周辺を取材すると“横暴な横顔”が浮かび上がった。 【画像】アイスクリーム店でピースをする鳥丸寛士容疑者 「真剣な交際のつもりで、立場を利用して