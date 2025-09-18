＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック事前情報◇18日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞2013年の賞金女王で、昨年の開幕戦で6年ぶりに現役復帰した森田理香子が主催者推薦で今季初出場する。この大会は8年ぶり11度目の出場だが、会場となる新南愛知CC美浜Cは師匠の岡本綾子が監修したコースで、昨年に続いて今年もコースセッティングを担当している。【写真】森田理香子がドレスアッ