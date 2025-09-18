これからの気象情報です。 19日(金)は天気が回復して、貴重な晴れ間となりそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧注意報、上越市・糸魚川市に大雨注意報が出ています。 ◆19日(金)の天気 ・上越地方 明け方までは一部にわか雨があるでしょう。ただ、次第に雲が薄くなり日中は晴れる見込みです。 最高気温は、各地27℃の予想です。 ・中越地方 爽やかな秋晴れになるでしょう。 ただ、昼ごろ