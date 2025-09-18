コンビニエンスストアを対象にした強盗訓練がありました。県内でも今月大竹市などでコンビニ強盗事件が発生しています。 訓練「金を出せ、金出せ、もっとないんか」 訓練は営業時間に犯人がナイフを持って押し入り、現金を奪って逃走した想定で行われました。 この訓練は廿日市警察署と管内のコンビニエンスストア連絡協議会が毎年実施しているものです。 店員らは１１０番通報や現場での警察官とのやり取りを通して事件への対