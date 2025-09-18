異例の早さで流行しているインフルエンザ。18日に発表された最新の報告数は、前の週よりも48人増え、さらに感染が拡大しています。一方、新型コロナウイルスの感染者は減少傾向にありますが、2024年の同じ時期よりも高い水準となっています。県によりますと、9月14日までの1週間に、県内88の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者は171人で、前の週よりも48人増加しました。2024年の同じ時期と比べると5倍ほどの数とな