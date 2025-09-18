アメリカ軍の軍人が基地の外で銃を携行したとして京丹後市が抗議しました。９月１６日、「アメリカ軍の軍人が銃を携行したまま国道を歩行している」と近畿中部防衛局に連絡がありました。近畿中部防衛局によりますと、京都府京丹後市の自衛隊の施設では、当時アメリカ軍らとの合同訓練が行われていて、アメリカ軍の軍人が移動する際、銃を携行したまま国道を歩いていたということです。京丹後市は、施設を管轄する近畿中部