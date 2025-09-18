阪神タイガースの優勝パレードについて、兵庫県知事が実施の見送りを表明です。（兵庫県斎藤元彦知事）「震災３０年の節目の年に地域から愛される阪神タイガースが、県民の皆さまに元気と笑顔を届けていただいたことを心からうれしく思います」９月１８日開会した兵庫県の９月定例議会。斎藤知事は冒頭、史上最速でリーグ優勝した阪神タイガースに賛辞をおくる一方、１１月に大阪府が開催予定の優勝パレードについては、兵