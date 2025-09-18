高級車ばかりを狙う窃盗グループ。「ＣＡＮインベーダー」と呼ばれる手口とは？窃盗などの罪で逮捕・起訴されたのは、住居不定・無職の杉内拓真被告（２４）と大阪府寝屋川市の自営業・林田裕也被告（２６）です。警察によりますと、２人はおととし５月から去年４月にかけ、大阪府と兵庫県でレクサスなどの高級車７台を盗んだ罪などに問われています。この犯行で使われたのは「ＣＡＮインベーダー」。ＣＡＮインベーダーと