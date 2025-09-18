18日午後、愛知県岡崎市で、「男の子が流された」などと消防に通報があり、10歳くらいの男の子の行方が分からなくなっています。消防によりますと、18日午後3時45分ごろ、愛知県岡崎市を流れる矢作川で、「男の子が遊んでいたら流された」などと友人から119番通報がありました。流されたのは10歳くらいの男の子で、当時、小学生3人で、川で遊んでいたということです。流された場所は、「日名橋」と「矢作橋」の間の地点とみられて