国際郵便を管轄する国連の専門機関、万国郵便連合（UPU、本部スイス）は18日、トップである国際事務局長に現職の目時政彦氏（66）を選出した。目時氏は旧郵政省出身で、現状では国連の専門機関で日本人として唯一トップを務めている。2期目の任期は来年1月から4年間の予定。電子商取引（EC）の普及により世界的に取扱量が増えている国際物流のルール形成などを担うことが期待される。目時氏は1983年に郵政省（現総務省）に入省