中国の董軍（とうぐん）国防相は北京で行われている安全保障の国際会議で、台湾統一の問題を巡り、「外部のいかなる武力干渉も打ち砕く」などと強調しアメリカを牽制しました。董国防相は18日、中国が主催する安全保障に関する国際会議「香山（こうざん）フォーラム」の開会式で演説しました。この中で、董国防相は、武力行使を排除していない台湾統一の問題について、「独立は決して許さない。外部のいかなる武力干渉も打ち砕く準