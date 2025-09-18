亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。今回の映像は彼岸花です。 今年は暑さのせいか、例年より咲き方が遅い気がしますが、鹿児島市の田んぼでは秋の足音が聞こえています。 こちらは鹿児島市五ケ別府町の田んぼです。奥まった田んぼのあぜでは、彼岸花が見ごろを迎えています。 朝露に濡れてしっとりとした彼岸花。周りは秋の虫の大合唱でした。 彼岸花は秋の青