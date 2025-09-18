鹿児島市内の小中学校で不登校の児童生徒が増加しています。小学校では不登校の児童がこの6年間でおよそ5倍に増えていることが、18日の市議会で報告されました。 鹿児島市教育委員会によりますと、不登校の児童・生徒は、2019年度は小学校で149人、中学校で508人でしたが、昨年度は小学校でおよそ5倍の725人、中学校でおよそ2.5倍の1295人に増えています。 このような中、市教育委員会では「フレンドシップ」と呼ばれる教育支援