気になる疑問を調べて統計グラフにまとめる「鹿児島県統計グラフコンクール」の審査会が、鹿児島市で開かれました。 「イヌとネコどっちが好き？」「赤信号の時間はどのくらい？」といった日常の疑問などを調査し、統計グラフで表現した作品が集まる県のコンクール。 今年は小学生から一般まで792点の応募があり、18日、審査会がありました。 トカラ列島の地震や令和の米騒動などの問題を取り上げた作品のほか、ユ