鹿児島市の鶴丸高校で3日前から発生していた停電は、18日午後5時ごろ復旧し、あす19日午後から授業が再開されることになりました。 鶴丸高校では、老朽化により電気を引き込む機械の故障とそれをつなぐケーブルに不具合が発生し、今月15日から停電が続いていました。 きのう17日は生徒たちを午前中に下校させ、きょう18日も授業を取りやめ自宅待機としていました。 学校によりますと、18日午後5時ごろに機器の交換が終わ