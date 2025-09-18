埼玉県で道路が陥没し、トラックが転落した事故を受け、全国の自治体で下水道管の調査が行われました。鹿児島市では、速やかな対策が必要な下水道管が4.41キロあったことが分かりました。 今年1月に埼玉県八潮市で起きた道路の陥没事故では、トラックが転落し、運転手の男性が死亡しました。陥没の原因は、下水道管が破損し、地中に空洞ができたためとみられています。 これを受け、国は全国の自治体に特別調査を要請しました。