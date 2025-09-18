鹿児島県内では、インフルエンザの感染者数が増えていて、新型コロナも高い水準で推移しています。 県によりますと、インフルエンザの感染者数は、今月14日までの1週間に171人でした。前の週から48人増え、3週連続で増加しています。 1医療機関あたりの感染者は3人で、保健所別では川薩が37.67、伊集院が3.50、姶良が2.13人です。 また新型コロナの感染者数は、前の週より41人少ない743人で、依然、高い水準で推移しています。