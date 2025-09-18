乗用車と自転車が衝突し、自転車の30歳の女性が意識不明の重体です。 警察によりますと、18日午前9時前、福岡市博多区那珂で、乗用車と自転車が衝突しました。自転車に乗っていた近くに住む30歳の女性が病院に搬送され、意識不明の重体です。車を運転していた58歳の女性にケガはありませんでした。現場は近くに交差点がある片側1車線の道路です。警察は、車を運転していた女性に当時の状況を聞くなどして、事故の原因を調べてい