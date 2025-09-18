第1回の調査から105年、今回で22回目の調査となります。 5年に1回行われている国勢調査が20日から始まるのを前に県の職員などが18日朝、JR大分駅前で調査への協力を呼びかけました。 JR大分駅前 5年に1回行われる国勢調査は、外国人を含めた日本に住むすべての人が対象です。 その年の10月1日時点での国内の人口や世帯の状況などを調べて、選挙区の改定や地方交付税の算定、防災計画などに役立てられます。 18