デギンドスＥＣＢ副総裁 現行の政策スタンスは適切 極めて慎重な姿勢を継続すべき 環境は極めて不透明 下半期の成長は第２四半期と大きく変わらない見込み 財政政策からのリスクはより具体化しつつある 成長リスクは現在、はるかに均衡している 市場の評価は非常に高い水準にある インフレ目標からの小幅な乖離は容認せざるを得ない