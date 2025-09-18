◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-日本ハム(18日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクと日本ハムの首位攻防戦は2位の日本ハムが先制に成功しました。2回、先頭の万波中正選手がセンターへのツーベースヒットを放つと、山縣秀選手もヒットを放ちチャンスを広げます。その後2アウト満塁とすると、野村佑希選手がソフトバンク先発・大関友久投手から押し出しフォアボールを選び、日本ハムが1点を先制します。続くレイエス選手は強烈な