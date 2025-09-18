「ロッテ−楽天」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが二回までに楽天・岸から７点の大量リードを奪った。初回、寺地の押し出し四球で１点を先制し、なお１死満塁で藤岡が右翼線に２点二塁打。さらに安田の犠飛で一挙４得点。二回には高部の２点三塁打、山本の適時二塁打で計３点を追加した。藤岡は「打ったのは、まっすぐです。今日は先発が種市なので、打てなかったら種市に何言われるかわからないので、食らい