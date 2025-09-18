「大相撲秋場所・５日目」（１８日、両国国技館）新入幕で西前頭１７枚目の日翔志（２８）＝追手風＝が錦木（伊勢ノ海）を押し出し、初日を出した。１勝４敗として、懸賞も初めてゲットした。胸で当たってはじき、もろ手突き、再び胸で当たって土俵際に追い込み、最後はもろ手で押し出した。４連敗にも「心は折れていなかった。切り替えて、前に出られて良かった」とうなずいた。幕内初勝利の重みを「重みというよりも、安堵