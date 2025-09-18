木曜日は日本は南にある夏の高気圧と大陸の方にある秋の高気圧の間の秋雨前線の影響で、大気が不安定となり、局地的に雷雲が発達しました。金曜日は秋雨前線は南下し、本州付近は秋の高気圧に覆われます。空気はからっとして、暑さも落ち着きそうです。【木曜日夜〜金曜日の天気】木曜日夜も西〜東日本では局地的に激しい雨や非常に激しい雨が降るおそれがあり、急な強い雨や落雷、突風などに注意をしてください。関東では金曜日の