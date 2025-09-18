「広島−阪神」（１８日、マツダスタジアム）阪神・森下が入団３年目で通算２００打点に到達した。０−０の三回無死二塁。先発・高の直球を捉え、左翼へ２ランを放り込んだ。これで通算２０１打点となった。阪神選手の入団３年目での通算２００打点到達は、２０２３年の佐藤輝以来。右打者では球団史上初の快挙となった。打球は左翼席を越えて後方のコンコースに飛び込む大きな一発だった。