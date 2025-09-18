関東で発生しているゲリラ雷雨で被害が相次いでいます。茨城・境町で18日午後、クレーンが倒壊し、突風による影響とみられています。茨城・境町の上空の映像を見ると、黄色い色をした重機が道路に倒れている様子が見て取れます。上空から見た限り、車や人が下敷きになった様子は見られません。現在、警察と消防による作業が続けられています。18日午後、境町猿山で「クレーンが倒壊した」と110番通報がありました。近くのコンビニ