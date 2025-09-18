性の多様性について知ってもらおうと日田市の高校でトランスジェンダーの当事者による講演会が行われました。 日田市の高校で講演をする大久保暁さん 「きょうは自分らしさというものと、お友達のあなたらしさ というものも一緒に考えられたらと思っている」そう語りかけるのは、女性として生まれた後性別適合手術を受け13年前から男性として生きる京都市に住むトランスジェンダーの大久保暁さんです