江戸時代の俳人・松尾芭蕉（１６４４〜９４年）の最初期の筆跡とみられる短冊が見つかったと三重県伊賀市の芭蕉翁記念館が１８日、発表した。「しぐれをやもどかしがりて松の雪」の句と、駆け出し時代に使用していた本名「宗房」が記されていた。２０日から同館で公開される。京都の古美術商が軸装された状態で所蔵していた。永井一彰・奈良大名誉教授（近世国文学）が鑑定し、「や」「て」「し」の字が後の芭蕉の筆跡と似てお