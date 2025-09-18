北海道・北斗市で目撃されたのは、車道をふさぐように走る2台のロードバイク。交差点に差しかかり、進行方向の信号は赤ですが、2台ともスピードを落とす様子はなく、そのまま直進。左から来た車が思わず急停止します。右側の人物が“ごめんね”と言わんばかりに左手を上げていますが、接触事故につながりかねない無謀な運転です。目撃者：（時速）20〜30kmは出てたんじゃないかな。いつ事故が起きてもおかしくない。市内では先週末