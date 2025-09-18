俳優の黒島結菜（２８）が１８日、都内で「カルティエ銀座４丁目ブティック」のオープニングイベントに登場した。黒色基調のクールなスタイルで登場。「今日みたいにすごくすてきなジュエリーを身にまとったりする時間がこの仕事をしているとある。気持ちも引き締まりますし、いい緊張感の中で楽しむことができている」とうなずいた。黒島は２０２４年１月にＮＨＫの朝ドラ「ちむどんどん」（２２年放送）で夫婦役を演じた