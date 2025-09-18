俳優の木戸大聖（28）18日、都内で「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベントのフォトコールに登壇した。木戸はスーツスタイルに、ヒョウをモチーフとしたパンテールのリングをあしらって登場。同ブティックは、日本の伝統衣装や美術品に古くから用いられてきた「青海波（せいがいは）」など日本独自の美意識を反映した装飾がなされている。印象について「1階が店舗に入ってきた時に心をつかまれるフロア。和紙を4枚