カルディコーヒーファームは、2025年9月1日から10月31日まで、140種類以上のハロウィンアイテムを販売しています。黒猫アイテムからお菓子入りくす玉まで勢ぞろいパーティーで盛り上がるパチパチキャンディや特大サイズのポップコーン、ワクワク感たっぷりのお菓子入りくす玉、仮装にもぴったりな黒猫アイテムなど、140種類以上のハロウィンアイテムを販売しています。今回は140種類以上の中から、一部商品をピックアップ。いずれ