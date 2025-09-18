【その他の画像・動画等を元記事で観る】 星野源が、自身初となる映画館でのライブビューイングイベント『“Gen Hoshino presents MAD HOPE” Live in Cinemas』を開催する。 ■Kアリーナ横浜公演をライブビューイング 本イベントでは、5月からスタートした全国＆アジアツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』の最終公演となる、10月19日の神奈川・Kアリーナ横浜公演の模様を、全国47都