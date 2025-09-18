東名高速道路の絶景サービスエリア「EXPASA浜名湖」が、ただの休憩所から“目的地”へと大きく進化します。2026年夏の開業を目指し、全国の高速道路で初となる常設の「立体迷路」をはじめ、浜名湖を望むドッグランやカフェを備えた新たな複合型レジャー施設の建設がスタートしました。この注目の新施設で何が体験できるようになるのか、その魅力と詳細を解説。あわせて、工事期間中に利用できなくなる「恋人の聖地」などの注意点も