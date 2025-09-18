【その他の画像・動画等を元記事で観る】 amazarashiが、4月29日に開催された自身初となる横浜アリーナ公演を完全収録した映像作品『電脳演奏監視空間 ゴースト』を、11月19日リリースすることを発表した。 ■amazarashiの独自の世界観が展開されたコンセプトライブ 『電脳演奏監視空間 ゴースト』は、2018年に日本武道館で開催された朗読演奏実験空間『新言語秩序』の続編にあたるライブ。amazarashi