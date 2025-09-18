山形県中山町では、きょう、小学生が職場体験に挑戦しました。社会人としての体験を通して児童たちにはある気づきがあったようです。 【写真を見る】「平等に楽しく遊べるように」小学生が職場体験に挑戦！ 保育園の先生となった児童の気づきとは？ （山形・中山町） きょう、中山町立なかやま保育園を訪れたのは中山町立豊田小学校の５年生６人です。 豊田小学校では、今年から総合的な学習の一環として５年生が職業体験を行っ