長岡市栃尾地区の住宅の敷地内で、男性がクマに襲われる被害がありました。男性は、左わき腹をひっかかれ軽いケガをしています。 警察と長岡市によりますと、15日午前0時ごろ、長岡市上の原町の住宅の敷地内で40代男性が体長約1.3mのクマと遭遇しました。もみ合いとなり、男性の顔とクマの頭がぶつかり口を切ったほか、左わき腹をひっかかれ軽いケガをしました。 ■男性の家族 「この辺でウォウォというが音が聞こえて、あ