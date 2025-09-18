９月は防災月間です。災害時に身に着ける下着を備えてもらおうと、広島市内で「防災下着セット」の販売がはじまりました。防災下着セットは、女性用下着を手掛ける「HEAVEN Japan」が開発し、９月１日の「防災の日」にあわせて、販売をはじめました。１８日から、広島パルコでも販売コーナーが設けられました。東日本大震災を経験した客の声をもとに開発され、避難所でのプライバシー保護に配慮した装飾なし