●エスポア [名証Ｎ] 10月23日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。 ●交換できる [東証Ｇ] 10月31日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。 ［2025年9月18日］ 株探ニュース