盗撮グループの一員として新たに逮捕されたのが、北海道北広島市に住む中学校教諭・柘野啓輔容疑者です。この盗撮グループでは児童の盗撮動画や画像が共有されていました。およそ１０人の教員が参加していたとみられています。今回、柘野容疑者は５人目の逮捕者となりましたが、愛知県警は捜査本部を設置し、残るメンバーについても捜査を続けています。