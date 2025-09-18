18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比220円高の4万5440円と急伸。日経平均株価の現物終値4万5303.43円に対しては136.57円高。出来高は4244枚となっている。 TOPIX先物期近は3152.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.37ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 45440