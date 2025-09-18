食欲の秋に “島自慢の特産品” が勢ぞろいです。 長崎市の浜屋百貨店で18日から、五島の物産展が始まりました。 （店員） 「五島から “五島牛”、“五島美豚”、持ってまいりました。いかがでしょうか」 独自のうま酢で浅くしめた定番の「鬼鯖鮨」。 3種類の香りを楽しめる、五島産のツバキを使ったリップクリームも。 長崎市の浜屋百貨店で始まった『五島の観光とよか産品まつり』には、グルメ