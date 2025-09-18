中国メディアの観察者網によると、重慶理工大学は16日、同大の男子留学生と国内女子学生が同じ寮に住んでいるとの情報がインターネット上で拡散したことについて状況を説明した。それによると、同大は今年度、37カ国から300人弱の留学生を受け入れることになっていて、15日に留学生が続々と到着した。今年度の男子留学生は16号学生寮に入居することになっているが、一部の家具がそろっていないことから、到着した男子留学生のうち3